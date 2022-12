Wie Familien Konflikte an Weihnachten vermeiden „Reduzieren Sie Ihre Erwartungen“

In vielen Familien steht Weihnachten nicht nur für Besinnlichkeit und Heile-Welt-Gefühl am Tannenbaum: Wenn die Oma ständig in die Küche hetzt und Opa schon wieder über die Fähigkeiten und Unfähigkeiten der Bundesregierung diskutieren will, die Kinder am liebsten sofort alle Geschenke öffnen würden, statt zur Krippenandacht zu gehen, und die Mutter gegen den neuen Partner der Tochter stichelt, wird‘s rasch ungemütlich. Dorothee Döring aus Kempen-Tönisberg kennt solche Situationen bestens. Die Kommunikations- und Konfliktberaterin gibt Seminare und Workshops an Volkshochschulen und kirchlichen Bildungswerken und hört dabei oft, welche Probleme Menschen in den unterschiedlichsten familiären Konstellationen umtreiben. Viele Ratgeber zu Themen wie Partnerschaft, Familie, Älterwerden und Trauer hat sie schon veröffentlicht, zuletzt erschien im Sommer ihr Buch „Familien im Stresstest – Wie das Miteinander trotzdem gelingen kann“. Hier ihre Tipps, wie man Konflikte in der Familie an Weihnachten vermeidet und lernt, gelassener zu werden.