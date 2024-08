Bauprojekt in Grefrath Wie es beim Grefrather Rathaus weitergeht

Grefrath · Die Planungen für das neue Gebäude sind in vollem Gange. Für die Bürgerschaft sichtbar werden die Erdarbeiten am Rathausplatz sein. Warum die Arbeiten für den Aufzug schon in der Vergabe sind.

11.08.2024 , 17:00 Uhr

Ein Entwurf veranschaulicht, wie das neue Rathaus in Grefrath einmal aussehen soll. Foto: ARGE Goertz & Windeck / LANKES KOENGETER Architekten mit hermanns landschaftsarchitektur/umweltplanung

Von Uli Rentzsch