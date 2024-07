64-Jährige macht aus Grünstreifen ein kleines Paradies Wie eine kleine Böschung zur Freude in Vinkrath wird

Die Beschäftigung mit den Pflanzen, die sorgsame Pflege, all die Kraft, die ganze Freude – daraus könne man auch Lehren für das Leben ziehen. Davon ist Anna Maria Reinert überzeugt. Die Vinkratherin ist sich sicher: „Man lernt, wie man mit Niederlagen umgehen kann. Denn ob sich all die Mühen lohnen, weiß man ja nie. Es kann auch schiefgehen.“ Die 64-Jährige steht vor einer Böschung, in der dichtgedrängt die unterschiedlichsten Pflanzen praktisch um die Wette blühen. Es klingt beinahe unglaublich: Hier das Hellblau der Endivien, dahinter der blutrote Klatschmohn, dort Lavendel, gleich daneben der Fenchel.