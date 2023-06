Stadtbibliothek Kempen Wie der Sommerleseclub funktioniert

Sommerzeit ist Lesezeit – vor allem für die jungen Leser. Befreit von Schulstress und Termindruck mit einem Buch in eine andere Welt hineintauchen. Sei es gemütlich auf der Couch oder unter schattigen Bäumen im Garten oder Freibad. Bereits seit 2009 gibt es den Sommerleseclub der Stadtbibliothek Kempen während der Sommerferien, in diesem Jahr vom 20. Juni bis zum 4. August. In dieser Zeit können alle Teilnehmer um die Wette lesen, Hörspiele hören oder Veranstaltungen der Stadtbibliothek besuchen – und das kostenfrei.