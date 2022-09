Förderangebote für die Wirtschaft : Grefrath unterstützt Unternehmen bei Beratung zu Fördermitteln

Grefrath Das Format „Fördermittel unterwegs“ der Wirtschaftsförderung des Kreis Viersen kommt nach Grefrath. Alle Grefrather Unternehmen sind eingeladen.

Laura Bürkert, Wirtschaftsförderin der Gemeinde Grefrath , weist auf eine Veranstaltungen hin, die besonders für Grefrather Unternehmen wichtig ist. Am Donnerstag, 15. September, ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WFG) mit ihrem Format „Fördermittel unterwegs“ zu Gast in Grefrath. Hier können sich Unternehmen in der Zeit von 9 bis 12 Uhr in den Räumen von GLM Service und Vertrieb an der Umstraße 6 über verschiedene Formen der Förderung informieren.

Die Wirtschaftsförderungen von Grefrath und Nettetal kooperieren an diesem Tag, am Nachmittag findet die Veranstaltung von 13 bis 17 Uhr bei Suthor Papierverarbeitung in Nettetal statt. Eine Anmeldung sei nicht nötig, teilte Laura Bürkert mit. Bei Terminschwierigkeiten können Grefrather Unternehmen auch die Nettetaler Veranstaltung besuchen – und umgekehrt. So wird Laura Bürkert auch in Nettetal anwesend sein. Der Zeitpunkt sei bewusst gewählt. Der Kreis Viersen befinde sich in diesem Jahr in der Gebietskulisse des Regionalen Wirtschaftsförderprogramms (RWP) für kleine und mittlere Unternehmen. Dabei stehe vor allem die Frage im Raum, wie Fördermittel für das eigene Unternehmen beantragt werden können, nicht so sehr, ob man beantragt.