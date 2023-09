Sportliche Spiele im Schwingbodenpark Rund 300 Pfadfinder treffen sich in Grefrath

Der Start am Freitagnachmittag erforderte gleich viel Hingabe und Zusammenarbeit, berichtete Jan Klöcker, Vorstand des Bezirks Grenzgebiet und Pfadfinderleiter: „Am Freitag, als wir alles aufgebaut haben, hat es auf einmal angefangen, wie aus Eimern zu schütten und zu stürmen. Das hat den Aufbau etwas erschwert, weil wir alle fast im Schlamm versunken sind.“ Tatsächlich sah man noch am Samstag die Zeugnisse der Wetterlage des Vortages noch deutlich: ein schlammiger Boden. Dafür war das Wetter am Samstag umso besser. „Glück gehabt!“, war man sich einig: „In der Sonne machen die Spiele auch viel mehr Spaß.“