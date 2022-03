Wettbewerb für das neue Rathaus : Fünf Büros gehen jetzt in Grefrath ins Detail

Aus der Luft: So sieht das Grefrather Rathaus im Moment aus. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Die Jury hat gearbeitet und die erste Phase des Architektenwettbewerbs für das neue Grefrather Rathaus beendet. Nun müssen in der zweiten Phase fünf Büros ihre Pläne detailliert ausarbeiten.

Zu einer sogenannten Preisgerichtssitzung kam die Wettbewerbsjury erstmals für das neue Rathaus in Grefrath zusammen. Die Aufgabe: Aus den bisher eingereichten Entwürfen diejenigen auszuwählen, die nun in der zweiten Phase weiter ausgearbeitet werden sollen. Von den ursprünglich zehn teilnehmenden Teams aus Architektur- und Landschaftsplanungsbüros waren nach der Preisgerichtsvorbesprechung am 8. Februar noch neun verblieben, da das Büro Blocher GmbH Stuttgart mit Planstatt Senner GmbH Überlingen seine Teilnahme aufgrund mehrerer corona-bedingter Krankheits- und Quarantänefälle unter den Mitarbeitenden zurückziehen musste.

Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) ist von den durchweg qualitätsvollen Ideen sowie auch unterschiedlichen Lösungsansätzen für das neue Rathaus begeistert und hat für sich selbst schon den ein oder anderen Favoriten ausgemacht: „Leider haben wir von Seiten der Gemeindeverwaltung selbst kein Stimmrecht, aber glücklicherweise ist die Jury mit ausgezeichneten Fachleuten besetzt, sodass am Ende der über fünfstündigen Sitzung die besten Entwürfe für die weitere Bearbeitung feststanden.“ Er freue sich nach wie vor sehr über das große Engagement aller Beteiligten und blicke dem weiteren Verlauf des Wettbewerbsverfahrens voller Spannung entgegen.

In der jetzt abgeschlossenen ersten Phase beschränkte sich der einzureichende Entwurf zunächst auf die Darstellung eines grundsätzlichen Lösungsansatzes in Form eines Lageplanes mit Freiflächengestaltung, systematischen Grundrissen und einem Nachhaltigkeitskonzept. Für die vertiefende zweite Phase wurden nun aus dem Feld der Teilnehmenden fünf Teams ausgewählt, die ihren Entwurf bis zur Abgabe am 20. Mai in allen notwendigen Planzeichnungen und Berechnungen inklusive eines Modells detailliert ausarbeiten müssen. Das Preisgericht, das sich aus sechs stimmberechtigten Fachpreisrichterinnen und -richtern (Architektinnen und Architekten und Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten), fünf stimmberechtigten Sachpreisrichterinnen und -richtern (je eine Ratsfrau/ein Ratsherr pro im Gemeinderat vertretener Fraktion) und weiteren Sachverständigen und Gästen aus der Verwaltung und Politik ohne Stimmrecht zusammensetzt, kannte die Herkunft der Entwürfe während der Beurteilung der Arbeiten nicht, da die Pläne in anonymisierter Form eingereicht werden mussten und lediglich mit sechsstelligen Nummern versehen waren. Erst als das Ergebnis am Ende der nicht öffentlichen Sitzung feststand, wurden die Umschläge mit den jeweiligen Nummern geöffnet und damit die Anonymität aufgehoben. Insgesamt fünf Teams haben sich für die zweite Phase qualifiziert.

Das Preisgericht wird das zweite und dann letzte Mal am 15. Juni tagen. Am Ende dieser wiederum nichtöffentlichen Sitzung wird das Ergebnis feststehen. Die prämierten Entwürfe sollen im Anschluss in einer Ausstellung im Eingangsgebäude des Niederrheinischen Freilichtmuseums der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

