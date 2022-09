Muziek Biennale Niederrhein 2022 : Ein Konzert der Kontraste in Kempen

Ein Konzert der Kontraste in Kempen

Kempen In der Propsteikirche erklangen Kompositionen von Albinoni, Medek und Rheinberger. Das Publikum dankte mit viel Applaus für eine gelungene musikalische Stunde.

Die neue Saison der Kempener Orgelkonzerte ist in prominenter Besetzung eröffnet worden. Die Philharmonie Düsseldorf, geleitet von Markus Belmann, Kantor an der Düsseldorfer Maxkirche, war zu Gast, und an der Albiez-Orgel der sehr gut besuchten Propsteikirche saß mit Ute Gremmel-Geuchen die Künstlerische Leiterin der Orgelkonzertreihe.