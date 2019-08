Grefrath : EisSport & EventPark macht Werbung für den Niederrhein

Grefrath Die Marke Niederrhein soll jetzt noch attraktiver werden. Dazu gehört auch das Eissportzentrum.

Der neue Slogan „So gut. So weit.“, mit dem für den Niederrhein-Tourismus geworben wird, ist inzwischen fest etabliert und wird nun auch in der Öffentlichkeit immer stärker sichtbar. Jetzt macht auch der Grefrather EisSport & EventPark mit Werbebanden im Eissportzentrum auf die neue Marke aufmerksam. „Ich habe den gesamten Prozess um die Markenbildung begleitet und unterstützt. Jetzt wollen wir das Ergebnis auch nach außen tragen und zeigen, dass auch der EisSport & EventPark mit seinen Eislaufangeboten und den vielen weiteren Veranstaltungen zum 365-Tage-Angebot in der Region beiträgt“, betont Geschäftsführer Bernd Schoenmackers. „Grefrath steht für den Start, weitere Betriebe werden folgen“, sagt Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH in Viersen. Mit der neuen Marke werden die Stärken des Niederrheins noch besser herausgestellt.