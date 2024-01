Preisübergabe in Kempen Werbering übergibt Preise der Weihnachtsmärkchen-Aktion

Groß ist die Freude bei den Gewinnern der Weihnachtskärtchen-Aktion des Werberings Kempen. „Wir haben in diesem Jahr mit geschätzten 64.000 weitgehend voll ausgefüllten Karten einen sehr guten Wert über den Zahlen der Vergangenheit erreicht. Die Zahl lässt darauf schätzen, dass wir in Kempen im Aktionszeitraum rund 10 Millionen Euro Umsatz in teilnehmenden Geschäften hatten“, sagt Armin Horst, der Vorsitzende des Werberings.