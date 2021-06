Shoppen und Genießen in Kempen : Werbering startet wieder mit dem „verrückten Einkauf“

Kempen Zum dritten Mal startet der Werbering Kempen die Aktion „Der verrückte Einkauf“: Kunden sammeln ab Freitag, 2. Juli, Stempel in teilnehmenden Geschäften. Der Gewinner bekommt 500 Euro – muss sie aber komplett ausgeben.

Mit einer bewährten und gleichsam pfiffigen Idee will der Werbering Kempen wieder Leben in den Kempener Einzelhandel bringen. Denn: Die Resonanz auf die Aktion „Der verrückte Einkauf“ im vergangenen Jahr wurde sehr positiv interpretiert. Also beginnt am Freitag, 2. Juli, die inzwischen dritte Auflage der Aktion. Das teilte der Werbering Kempen jetzt mit. Die Kunden erhalten in allen Geschäften und Gaststätten, die dem Werbering angeschlossen sind, für jeden Einkauf einen Stempel in ihre Teilnehmerkarte. Das gilt bis zum Ende der Aktion am 11. August. Sobald die vier Stempelfelder ausgefüllt sind, werden die Karten wieder in den Geschäften und Gaststätten abgegeben. Damit nehmen die Karten an der Auslosung am 12. August teil.