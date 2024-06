„Der verrückte Einkauf“ Werbering Kempen startet preisgekrönte Sommer-Aktion

Nun ist es wieder so weit: Von Montag, 1. Juli, bis Samstag, 17. August, können Kundinnen und Kunden in Kempen Stempel sammeln. Die gibt es für jeden Einkauf in Geschäften, die dem Werbering angeschlossen sind, aber auch beim Besuch von Cafés und Restaurants im Werbering. Vier Stempel machen eine Karte voll. Mindestens ein Stempel muss aus dem Gastro-Bereich sein, „das haben wir extra so gemacht, damit auch die Gastronomie berücksichtigt wird“, erklärt der Vorsitzende des Werberings, Armin Horst. Man könne aber auch zwei, drei oder vier Gastro-Stempel sammeln. Tatsächlich sei die Gastronomie in den vergangenen Jahren auf den wieder abgegebenen Stempelkarten stark vertreten gewesen, so Horst, doch viele Kundinnen und Kunden hatten über den Sommer auch Stempel in den Modegeschäften gesammelt.