Plan für Freitag, 4. September : Werbering Kempen lädt zum Shoppen am Feierabend ein

Kempen Für den Weihnachtsmarkt gibt es Pläne einer abgespeckten Variante rund um die Kempener Burg. Werbering und Stadt arbeiten an einem Alternativkonzept.

Die Lage des örtlichen Einzelhandels und der Gastronomie ist landauf und landab dramatisch. Auch bei Vorstand und Mitglied­schaft des Werberings Kempen mehren sich die Sorgenfalten. Sämtliche geplanten Stadtfeste sind bislang in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Durch den zeitweiligen Lockdown blieben Einnahmen aus. Nun plant der Werbering für den kommenden Freitag, 4. September, zumindest ein Feierabend­-Shoppen. Dann sollen die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben. Besucher der Altstadt können dann in Ruhe in den Läden einkaufen.

Der Werberingvorstand blickt aber schon nach vorne. Einen Weihnachtsmarkt in der bekannten Form wird es wegen der Corona-Schutzvorgaben in diesem Jahr nicht geben. Buden und Programm auf dem Buttermarkt scheinen unrealistisch. Also arbeitet man – gemeinsam mit der Stadt – an einem Alternativkonzept. Rainer Hamm bestätigt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass es Überlegungen gibt, einen Weihnachtsmarkt rund um die Kempener Burg zu organisieren. Dazu soll es in den nächsten Tagen weitere Gespräche mit der Firma X-Dreams und der Stadt geben. Ein Weihnachtsmarkt an der Burg würde über getrennte Ein- und Ausgänge verfügen. Es gebe Einlasskontrollen, um die Corona-Schutzbestimmungen einhalten zu können. Die Straßen der Altstadt sollen in jedem Fall weihnachtlich geschmückt werden.