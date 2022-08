Erfolg für Kegelschwestern aus Kempen : Werbering Kempen prämiert Sieger der Sommer-Enten-Aktion

Kempen In den Ferien suchte der Werbering das schönste Foto mit „Königlich shoppen“-Ente im Urlaub oder daheim auf Balkonien. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Beim Kegelclub „Rattenfuts“ aus Kempen war am Freitag die Freude groß: Mit ihrem Foto von einer quietschgelben Badeente, die ein abwechslungsreiches Wochenende in Hamburg verbringt, erhielten die Keglerinnen des Clubs den größten Zuspruch im Internet und sicherten sich damit den ersten Platz bei der Sommer-Foto-Aktion des Werberings. Sie war Teil eines ganzen Aktionspakets, das der Werbering geschnürt hatte, um für Kunden im Sommer den Einkauf in Kempen attraktiv zu machen. Dazu zählte auch „Der verrückte Einkauf“, eine von der IHK preisgekrönte Aktion, und der Start einer eigenen Shopping-Suchmaschine.