Werbering-Geschäftsführer Fred Klaas : Große Lücken: Kritik am Kempener Altstadtfest

Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Gar nicht zufrieden war Werbering-Geschäftsführer Fred Klaas mit dem Altstadtfest. Das lag nicht nur am eher spärlichen Besuch durch das schlechte, kalte Wetter. Es gab sehr viele Stände, die mehr an Halbfastenmarkt als an ein qualitativ hoch angesiedeltes Angebot erinnerten.

Von Silvia Ruf-Stanley

Dazu kam die ausgesprochen lockere Bestückung der Straßen mit Ständen, immer wieder gab es weite Lücken. Da sei dringend Klärungsbedarf mit der Veranstaltungsagentur Xdreams nötig, meinte Klaas. Denn mit diesem Angebot, wie es sich am Wochenende darbot, sei das gewünschte dauerhafte Publikum in Kempen bei Festen nicht zu halten. Er wie auch seine Vorstandskollegen wüssten, dass die Besucher durchaus einen Anspruch auf gutes Niveau haben.