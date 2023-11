Werbegemeinschaft Intakt lädt ein Was der Grefrather Weihnachtszauber alles bietet

Grund dafür, dass der Weihnachtszauber diesmal etwas kleiner ausfällt als in den vergangenen Jahren, sei die am Montag, 4. Dezember, beginnende Erneuerung des Grefrather Marktplatzes, sagt Klausmann. In den 14 Holzbuden bietet die Werbegemeinschaft Getränke an, die Gemeindewerke Grefrath verkaufen die Grefrather Weihnachtskerze, der Freundeskreis „Rost and Roll“ bietet Nikolaustüten, der Förderverein des evangelischen Kindergartens schenkt Kakao aus und backt frische Waffeln, zudem gibt es Bastelarbeiten, Bekleidung, Blumen, Schmuck, Dekoartikel und vieles mehr zu kaufen. Für die kleinen Gäste gibt es eine Kinderbelustigung. „Für jeden ist also etwas dabei“, sagt Eckhard Klausmann.