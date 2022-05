Zwei Tage gute Stimmung in Grefrath : City-Fest mit vielen Überraschungen

Nach der Ausgabe aus dem Jahr 2019 findet in Grefrath wieder das City-Fest statt. Foto: Intakt Grefrath

Grefrath Grefrather Werbegemeinschaft Intakt lädt Samstag und Sonntag zum Feiern in die Innenstadt ein. Am Samstag steht Livemusik im Mittelpunkt, der Sonntag soll ein Tag für die ganze Familie werden.

2019 hatte das City-Fest rund um den Grefrather Markt nicht nur die heimische Bürgerschaft in der Sport- und Freizeitgemeinde angelockt. Natürlich war eine Fortsetzung geplant, doch die Corona-Pandemie machte dem Veranstalter, der Grefrather Werbegemeinschaft Intakt, einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Nun erlebt das City-Fest quasi eine Wiedergeburt – und es gibt sogar noch den Samstagabend als Zugabe. Samstag, 14. Mai, und Sonntag, 15. Mai, wird in der Grefrather Innenstadt gefeiert. Anpackende Hände hat die Werbegemeinschaft längst gefunden, somit sind nicht nur Auf- und Abbau geregelt. „Diese Gruppe ist nach dem vergangenen Weihnachtsmarkt entstanden“, sagt Intakt-Vorsitzende Eva Pomplun. Damals aus der Corona-Not geboren: „Jetzt müssen wir keine Auflagen mehr beachten“, sagt Intakt-Beisitzer Eckhard Klausmann, „weitere helfende Händen können wir dennoch gut gebrauchen.“ Ort des Geschehens ist die Strecke vom Bergerplatz bis zur Lobbericher Straße. Die Moderation des Bühnenprogramms am Sonntag übernimmt Helmut Thönes.

„Es ist uns gelungen, zwei Topbands aus Grefrath zu verpflichten“, sagt Eva Pomplun. Auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Sonntag stehen übrigens in einer Verbindung zur Gemeinde Grefrath. Am Samstagabend kommt ab 18 Uhr die Band „egoecho“ auf die Bühne und präsentiert ihre Hits. Beim Grefrather Weihnachtszauber hatte die Band schon ihre Stärken zeigen können. Ihnen folgt mit Ulli und Nina circa ab 19.30 Uhr die Band „Saturn New Sound“ – bereits bestens in Erinnerung bei mehreren Veranstaltungen in Grefrath. Sie präsentierten aktuelle Hits und bekannte Coversongs und wollen bis Mitternacht für beste Laune sorgen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Das Franzuse Hüske und das Team um Christian Karpenkiel sorgen sich um das kulinarische Angebot und um die Getränke.

Der Sonntag bietet wie gewohnt ein Programm für die ganze Familie. Kirmes und Modenschau, ein buntes Musikprogramm auf der Bühne, eine Oldtimermeile, die verkaufsoffenen Geschäfte, die Präsentationen von Handwerk und Vereinen – damit ist ein abwechslungsreiches Programm garantiert.

Beginnen wird um 12 Uhr der Oedter Frauenchor, der seine vielfältiges Repertoire vor Kurzem in der Albert-Mooren-Halle unter Beweis gestellt hatte. Um 12.30 Uhr folgt der Mannergesangsverein Vinkrath. Beide Chöre werden von Christian Wilke geleitet. Zum City-Fest dazu gehört auch Tobias Janssen. Er präsentiert seine Songs ab 13 Uhr. Themenwechsel: Ab 13.30 Uhr stehen Rosie Medici und die Tanzmäuse auf der Bühne am Marktplatz. Ihnen folgt ab 14.15 Uhr Janine Erbelding vom Theater des Sports mit dem Kids Club. Auch die Stage Dream Academy zeigt ihr Können ab 15 Uhr. Die derzeitige Abschlussklasse wird live singen. Ab 15.45 Uhr zeigt das „Frauenzimmer“ von Simone Zartingen mit einer Modenschau, was heute in puncto Kleidung en vogue ist. Künstlerisch geht es mit dem Grefrather Jugendtheater ab 16.45 Uhr weiter. Richtig fetzig dürfte es zum Abschluss ab 17.30 Uhr werden. Die Irish-Folkrockband „Goblins Of St. Vith“ lässt es rhythmisch krachen. Wer da nicht mitsingt, -klatscht oder -tanzt, der befindet sich irgendwo im Urlaub.

