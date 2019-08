Naturerlebnis : Auf Augenhöhe mit Wasserbewohnern

Eine Paddeltour bietet vielfältige Eindrücke der Natur am Rande der Niers. An der Anlegestelle in Oedt entstand dieses Aufnahme. Foto: Kurt Lübke

Oedt Wer die Heimat auf dem Wasser erkunden möchte, der landet auf der Niers. Im Kajak zeigt sich die Natur von einer anderen Seite.

Das Rollen der Reifen auf dem Kiesweg sorgt für ein knirschendes Geräusch. Verursacher ist Herbert Tilkes, der sein Kajak auf einem kleinen Bootswagen hinter sich herzieht. „Unser Bootshaus liegt ein kurzes Stück von der Einstiegsstelle entfernt und es ist angenehmer zu ziehen, als das rund 25 Kilogramm schwere und 5,40 Meter lange Kajak zu tragen“, sagt der Fachübungsleiter des Kanuwanderclubs (KWC) Grefrath lächelnd, während er sein Kajak in die Niers gleiten lässt und über eine Paddelbrücke einsteigt.

Das Doppelpaddel fest in der Hand geht es los, wobei zunächst einmal ein verstärkter Krafteinsatz nötig ist, denn Tilkes paddelt gegen die Strömung. „Erst das etwas Schwerere, dann das Vergnügen“, sagt der Wassersportler mit einem Augenzwinkern. Wenn es auf eine Feierabendtour geht, verzichtet Tilkes darauf, die Niers hinab zu paddeln und später an einer der folgenden Ein- und Ausstiegstellen abgeholt zu werden. Diesmal geht es von Oedt nach Süchteln stromaufwärts und stromabwärts wieder zurück. Gut eine dreiviertel Stunde dauert die Fahrt nach Süchteln. In einer halben Stunde ist man dagegen wieder zurück in Oedt.

Info Mitte August findet ein Anfängerkursus statt Vom 16. bis 18. August bietet der Kanuwanderclub (KWC) Grefrath einen Anfängerkursus in Paddeln an. Boote und Ausrüstung stellt der Verein.Die Teilnehmer lernen unter anderem die Grundschläge und Sicherheit- sowie Umweltaspekte auf dem Wasser kennen. Gepaddelt wird auf der Niers und dem Nettebruch. Die Teilnahme kostet 52 Euro. Anmeldungen nimmt Herbert Tilkes per Telefon, 02156 5400 oder per E-Mail an: herbert.tilkes@gmx.de entgegen.

Wann immer es die Zeit zulässt, nimmt der Neersener in seinem Kajak Platz und paddelt auf der Niers. Die Ruhe und die Natur sind es, die ihn jedes Mal aufs Neue faszinieren. Entfernt von Autolärm und den vielen Alltagsgeräuschen kann entspannt werden. Die Natur präsentiert sich dabei auf vielfältige Art und Weise. Nutrias gleiten durchs Wasser, der schillernde Eisvogel ist zu sehen, Enten kreuzen mit ihrem Nachwuchs den Wasserweg und oft begegnet man auch einem Schwanenpärchen. „Das sind immer wieder Erlebnisse, die man nicht vergisst. Es sind Naturerlebnisse der besonderen Art, weil man auf dem Wasser so nahe dabei ist“, sagt Tilkes.

Auf etwas mehr als 113 Kilometer führt die Niers durch die Region Niederrhein, bevor sich nochmals rund acht Kilometer in den benachbarten Niederlanden anschließen und der Fluss dort in die Maas mündet. Die Niers entspringt in Kuckum bei Erkelenz. Im holländischen Gennen ist die Maas-Mündung. Befahrbar ist die Niers von der Einstiegsstelle in Süchteln. Die letzte Station auf deutscher Seite ist Kessel im Kreis Kleve. Danach geht es in die Niederlande. Im Nachbarland kann weitergepaddelt werden und zwar bis zur Maas. Das sind von Süchteln aus insgesamt 87 Kilometer.

Herbert Tilkes Lieblingsstrecke ist das Stück zwischen Wachtendonk und Geldern. Große Teile dieser rund 15 Kilometer langen Strecke sind renaturiert. Die Niers hat dort richtig Strömung und treibt Kajakfahrer regelrecht durch die Kurven. „Es ist ein bisschen wie in einem Wildfluss“, meint Tilkes. Aber auch die Natur bietet dem Wassersportler in diesem Abschnitt etwas Besonderes. Die Niers schlängelt sich abschnittsweise durch Wälder, wo das Vogelgezwitscher neben den ruhigen Eintauchlauten des Paddels die einzige Geräusche sind, die ein Wassersportler hört.

Direkte Wege führen nicht immer an der Niers vorbei, so dass der Paddler das Gefühl hat, wirklich mitten in der Natur alleine zu sein. Je nach Wasserstand und davon abhängig, wie hoch die Böschung ist, kann beim Paddeln die typische niederrheinische Landschaft bewundert werden. Die Wiesen mit ihren Kühen, mal eine Schafherde, die Pferde auf der Koppel, die bestellten Felder und nicht zuletzt die alten Bauernhäuser sowie die Herrensitze, die entlang der Niers liegen.

Seit 1989 ist Tilkes ein begeisterter Kajakfahrer. „Ich kann jedem, der sich für den Sport interessiert, nur empfehlen, es richtig zu lernen“, sagt der Fachmann. Sich auf dem Wasser fortzubewegen, ist nämlich weitaus mehr als einfach nur das Paddel ins Wasser zu tauchen. Neben der richtigen Sitzpositionen und der individuellen Griffweite gilt es, Techniken zu erlernen. Dazu gehören der Grundschlag vorwärts und rückwärts als auch der Bogenschlag, die Paddelstütze und der Ziehschlag Mitte. Auch das Thema Umweltschutz spielt bei der Schulung eine Rolle. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, in der Natur sollte sich jeder vernünftig bewegen und achtsam mit ihr umgehen.