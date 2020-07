Ärger am Badesee in Kempen : Weniger Verstöße am Königshütte-See

Ärger am Badesee in Kempen

Kempen Das vom Kempener Ordnungsamt, dem Kreis Viersen und der Polizei ausgearbeitete Konzept für den Königshütte-See greift. Die Zahlen der sich dort illegal aufhaltenden Besucher gehen zurück.

Der Königshütte-See sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen, weil sich auf dem Privatgelände, das zudem zu einem großen Teil als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist, größere Mengen von Menschen zum illegalen Baden und Grillen trafen, was in der Folge für regelwidriges Parken als auch für große Müllmengen sorgte. Müll, der einfach in der Natur liegengelassen wurde. Die Probleme relativieren sich nun. „Es wird weniger. Die ergriffenen Maßnahmen funktionieren“, sagt Michael Steckel.

Dabei blickt der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Kempen auf die warmen Tage der vergangenen Woche zurück. Temperaturen von über 30 Grad sorgten für optimales Badewetter. Dennoch war das illegale Besucheraufkommen am Königshütte-See weitaus geringer. Es sei eine Tendenz zu weniger Verstößen zu erkennen. Dies zeige sich insbesondere im Vergleich mit demselben Zeitraum des Vorjahres bei ebenso gutem Wetter. So wurden bei den Kontrollen sowohl weniger Menschen als auch weniger Müll registriert. Das Falschparken ist ebenfalls stark zurückgegangen.

Am Donnerstagmorgen bat das Ordnungsamt indes um polizeiliche Hilfe, da sich einige der illegalen Besucher einer Aufnahme der Personalien entziehen wollten. „Die Kommunikation ist hervorragend. Wir haben sofort Unterstützung erhalten“, lobt Steckel. Am Nachmittag des selben Tages ging die Untere Landschaftsbehörde mit in den Einsatz. „Wir hatten an diesem Tag insgesamt zwölf Personen, bei denen Verstöße gegen das Landschaftsschutzgesetz vorlagen“, berichtet Steckel. Am Freitag lag die Zahl bei vier Personen, wobei sich rund 50 Menschen auf dem Gelände aufhielten.