Politik in Grefrath : Weniger Förderung für die Landesgartenschau 2026

Bürgermeister Stefan Schumeckers lädt zum Haupt- und Finanzausschuss ein. Foto: Norbert Prümen

Grefrath Der Haupt- und Finanzausschuss die neue Finanzierungsgrundlage zur möglichen LaGa 2026 beraten. Die Gemeinde schlägt vor den Eigenanteil der Gemeinde an den Investitionskosten um 890.000 Euro auf dann 3,64 Millionen Euro zu erhöhen.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Grefrath kommt am Donnerstag, 3. März, ab 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums zusammen. Tagesordnungspunkte sind neben anderem die Errichtung eines „Gartenpavillons“ Burg Uda und die Prüfung, ob ein attraktiver Reisemobilstellplatz in der Gemeinde zu realisieren ist. Außerdem steht das Projekt „Markt 4155“ im Fokus. Hier hatte die Verwaltung Ideen und Vorschläge aus der Bürgerschaft gesucht, wie die Aufenthaltsqualität des Grefrather Marktplatzes zu steigern sei. Die Gemeinde teilte nun mit, dass sich viele dafür aussprachen, den Grefrather Ortskern vom Autoverkehr zu befreien. Konkret schlägt die Gemeinde , in einem ersten Schritt den Marktplatz im Bereich der Hohe Straße und die Einbahnstraße am Markt vollständig für den Fahrzeugverkehr zu sperren.

Auch die Landesgartenschau steht auf der Tagesordnung: Im Gegensatz zum Finanzierungsmodell in der Bewerbung sei die Städtebauförderung für Grefrath von 70 Prozent in 2021 nach der Ratsentscheidung im September 2021 auf 60 Prozent im Jahr 2022 reduziert worden. Zudem wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass es keinen Festzuschuss in Höhe von sechs Millionen Euro geben werde, sondern lediglich eine anteilige Finanzierung. Um das zu kompensieren, schlägt die Gemeindeverwaltung der Politik vor, den Eigenanteil der Gemeinde an den Investitionskosten um 890.000 Euro auf dann 3,64 Millionen Euro zu erhöhen. Im Durchschnitt seien dies 728.000 Euro pro Jahr von 2022 bis 2026. Der Eigenanteil am Gesamtinvest von 13,3 Millionen. Euro läge dann bei 27 Prozent.

Es gilt die 3G-Regel, Nachweis bitte mitbringen. Beim Einlass besteht die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske. Zudem ist aktuell eine Anmeldung unter TeTelefon 02158 4080-103 oder per E-Mail an info@grefrath.de spätestens am Sitzungstag bis 16 Uhr erforderlich.

(ure)