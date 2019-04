Kreis Viersen / Krefeld : Weniger Arbeitslose im Kreis Viersen

Kreis Viersen / Krefeld Die Zahl der Arbeitslosen ist im abgelaufenen Monat deutlich zurückgegangen – um 295 auf 8648, die Quote sank von 5,5 und 5,3 Prozent. „Die Frühjahrsbelebung hat sich fortgesetzt“, sagte am Dienstag Thomas Becker, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Krefeld-Kreis Viersen.

Die Kräftenachfrage zeigt sich weiterhin auf hohem Niveau, wobei die Zahl der gemeldeten Stellen im April niedriger ausfiel als noch im März. „Die konstant hohe Nachfrage unterstreicht den nachhaltigen Bedarf an Fachkräften. Etwa drei Viertel der gemeldeten Stellen liegen mindestens auf diesem Niveau. Auch sehen wir, dass die Unternehmen stärker in ihre Stammbelegschaft investieren und nicht mehr so häufig den Weg über die Zeitarbeit gehen“, betont Becker.