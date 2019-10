Grefrath : Eine Hommage an die Welt der Sterne

Sarah Lombardi und Joti Polizoakis (2.v.r.) mit Bernd Schoenmackers (l.) und Jan Lankes (beide EisSport & EventPark). Foto: hoi

Grefrath Die Weltpremiere der neuen Show von „Holiday on Ice“ findet am 27. November in Grefrath statt. Die Akteure befinden sich in der heißen Phase der Vorbereitung.

Einige Wochen vor dem Saisonstart zeigt „Holiday on Ice“ erste Einblicke in die neue Produktion „Supernova“. Das Training für die Weltpremiere am Mittwoch, 27. November, in Grefrath läuft zwar noch auf Hochtouren, aber bereits jetzt deutet sich an: Es wird eine überaus spektakuläre Reise von der Erde bis zu den Sternen.

„Wir touren in dieser Saison mit einzigartigen Showerlebnissen, die unsere Besucher in fantasievolle Eiswelten entführen, und zelebrieren eine neue Ära visionären Live-Entertainments: überraschend, effektvoll, spektakulär. Dargeboten in eindrucksvoller Perfektion von den besten Eiskunstläufern unserer Zeit nehmen wir unser Publikum jedes Jahr mit in eine andere Welt“, sagt Produzent Peter O’Keeffe.

info Hier gibt es Karten für die Eisrevue Karten für „Holiday on Ice“ im Grefrather Eisstadion gibt es ab 24,90 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen, im Stadion selber, telefonisch unter 02158 918 935 oder im Internet unter www.eisstadion.de. Premiere ist am Mittwoch, 27. November, um 19 Uhr.

Der Premiere fiebern auch die beiden Gaststars, Sarah Lombardi und Joti Poliozakis, entgegen: „Wir haben sehr hart und leidenschaftlich trainiert, um unsere Zuschauer zu überraschen. Unsere größte Herausforderung war, das Tempo zu erhöhen, um anspruchsvolle Eiskunstlaufelemente und Hebefiguren einzubauen. Heute sind wir überglücklich und freuen uns auf unser Premierenpublikum“, sagen die beiden. Neben der dargebotenen Performance zu „Show me love“ präsentieren die beiden eine hingebungsvolle Kür zum Song „Wie schön du bist“ von Sara Connor. Im Finale sind sie dann noch einmal mit dem Ensemble zu sehen.

Weiterer Höhepunkt der Show ist die Kür der zwölfjährigen Carolina Raabe aus Hamburg. Sie ist eines der herausragenden Nachwuchstalente für die kommende Tour von „Holiday on Ice“ – sie wird ihren eigenen Anteil in der Show bekommen.

Olmpiasieger und Paarlaufweltmeister Bruno Massot hat viel versprechende Nachwuchstalente gemeinsam mit seiner Partnerin Aljona Savchenko selbst ausgewählt, so auch Macey Mellema aus den Niederlanden. Die Zehnjährige hat ihre Premiere vor großem Publikum bei der Vorstellung im Grefrather EisSport & EventPark am 27. November.

„Ich habe mich sofort beworben, als ich mitbekam, das die Holiday-on-Ice-Academy wieder Eiskunstläufer sucht. Ich freue mich total drauf, vor so vielen Leute laufen zu dürfen“, sagt Macey. Sie wird in nehrzu jede Tourstadt mit einer eigenen Performance auftreten.