Zum 1. Oktober 2020 : Weltbild-Gruppe übernimmt Kempener te-Neues-Verlag

Kempen Mitte Juni dieses Jahres hatte das renommierte Kempener Verlagshaus te Neues beim Amtsgericht Krefeld Insolvenzantrag gestellt. Jetzt geht’s unter dem Dach der Weltbild-Gruppe weiter.

Der Traditionsverlag te Neues Media GmbH & Co. KG mit Sitz am Selder im Kempener Gewerbegebiet war angesichts der Corona-Krise in wirtschaftlich schwierige Lage geraten. Nun meldet Verlagsgeschäftsführer Uwe Kießling, dass sein Unternehmen unter dem Dach der Weltbild-Gruppe neu durchstarten will. Weltbild hat am 1. Oktober das komplette Geschäft mit Bildbänden und so genanntem Corporate Publishing von te Neues übernommen – inklusive der Rechte und Lizenzen, außerdem die Redaktion, den Vertrieb und die beiden internationalen te-Neues-Tochtergesellschaften in London und New York. 35 Mitarbeiter – auch am Hauptsitz in Kempen – sind von dem Eigentümerwechsel betroffen.