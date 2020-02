Grefrather Haushalt : Einige Anträge mehrheitlich abgelehnt

Notfallklingeln, wie sie in Kempen üblich sind, wird es in Grefrath nicht geben. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath Bücherei, Kultur, Sportstättengebühren, Schützen, Barrierefreiheit – Zuschüsse für verschiedene Bereiche standen in der Ratssitzung zur Haushaltsverabschiedung noch zur Entscheidung an.

Die CDU lehnte den Antrag der katholischen Pfarrgemeinde St. Benedikt auf einen jährlichen Zuschuss von 1500 Euro für die Bücherei ab, verwies aber auf eine Möglichkeit zur Förderung durch das Land, das für dieses Jahr insgesamt eine halbe Million Euro für kirchliche Büchereien in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellt. Am Ende gab es den einstimmigen Kompromiss, die Mittel für die Bücherei mit Sperrvermerk in den Haushaltsplan einzustellen. So kann man darüber noch einmal beraten, wenn der Landeszuschuss nicht greifen sollte.

Knapp scheiterten die Grünen mit ihrem Antrag auf einen Zuschuss für Serviceklingeln. Solche Klingeln wurden bereits in Kempen und Nettetal an nicht barrierefreien Einzelhandelsgeschäften angebracht. Damit können zum Beispiel Menschen im Rollstuhl klingeln und darauf aufmerksam machen, dass sie beim Zutritt Hilfe brauchen. CDU und FDP stimmten dagegen. Am Ende blieben einige Fragen offen: Was kostet eigentlich so eine Klingel? Nach welchen Kriterien sollte das Geld verteilt werden? Wird es überhaupt von den Einzelhändlern gewünscht? Es gehe einfach darum, einen Betrag für Barrierefreiheit einzustellen, so Maren Rose-Hessler (Grüne). Die „Service-Klingel“ sei ein Symbol für Anreize für Barrierefreiheit, erklärte Bernd Bedronka (SPD). Eine Mehrheit gab es dafür aber nicht.