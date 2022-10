Sekundarschule Grefrath

Wie viele Schüler, wie viele Lehrer und weitere Kräfte gibt es?

Zurzeit besuchen knapp 450 Schüler unsere Schule. Das Kollegium besteht aus 45 Kollegen, verstärkt durch drei Förderpädagoginnen, einen Förderpädagogen und einen Schulhund. Zwei Schulsozialarbeiterinnen arbeiten an unserer Schule und stehen unseren Schülern mit Rat und Tat zur Seite.

Gibt es ein Schulmotto?

Wir sind eine Schule mit einer ganz besonderen Atmosphäre an einem besonderen Ort mit guter Vernetzung.

Welches Profil hat die Schule?

Wir sind eine Ganztagsschule des längeren gemeinsamen Lernens und der verlässlichen Betreuung. Bis zur Jahrgangsstufe 10 bieten wir alle Möglichkeiten und Abschlüsse einer Gesamtschule, allerdings in einem kleineren, familiäreren System. Besonders wichtig ist uns die individuelle Förderung der Schüler durch fest verankerte Lernzeiten und nach Neigung wählbare AGs und Profilkurse.

Welche Sprachen werden unterrichtet?

Wir unterrichten Englisch ab Klasse 5. In der Jahrgangsstufe 7 kann Niederländisch als zweite Fremdsprache im Rahmen der Wahlpflichtkurse hinzugewählt werden. Sollten Schüler besonders sprachbegabt sein, können sie in Jahrgangsstufe 9 Französisch als dritte Fremdsprache im Rahmen der Ergänzungsstunden wählen. Dies ist auch eine Möglichkeit, die zweite Fremdsprache in der Jahrgangsstufe 9 zu beginnen, falls Schüler in der Jahrgangsstufe 7 kein Niederländisch als zweite Fremdsprache gewählt haben. Französisch kann in solchen Fällen dann in der Oberstufe unserer Kooperationsschulen fortgeführt werden. Bei dieser Regelung muss keine zweite Fremdsprache Bestandteil der Abiturprüfung sein.

Welche Besonderheiten werden noch angeboten?

Unsere Kooperationspartner sind das Rhein-Maas-Berufskolleg, die Liebfrauenschule Mülhausen und die Rupert-Neudeck-Gesamtschule in Tönisvorst. Außerdem haben wir eine Partnerschule in den Niederlanden, das Valuascollege in Venlo. Unser AG-Angebot: Musik, Kunst, Hauswirtschaft, Schwimmen, Boxen, Basketball, Feuerwehr, Parkour, Schlagzeug. Einen regelmäßigen Schüleraustausch haben wir mit den Niederlanden, ein Austausch mit Frankreich ist in Vorbereitung.

Worauf ist die Schulleitung besonders stolz?

Besonders stolz bin ich auf unser kooperativ arbeitendes Team, bestehend aus den Schülerinnen und Schülern, der Elternschaft und unserem Kollegium, unsere Schule im Grünen mit dem weitausreichenden Außengelände. Unsere digitale Ausstattung und der gerade fertiggestellte Neubau für kreative und handwerkliche Fächer sind außergewöhnlich.

Kontakt

Schule an der Dorenburg, Sekundarschule Grefrath, Burgweg 32, Grefrath, www.sekundarschule-grefrath.de, Telefon 02158 4080762. Die Schnuppertage für die Grundschule der Gemeinde sind am 23. und 24. November, der Tag des offenen Unterrichts findet am 26. November von 10 bis 14 Uhr statt. Anmeldetermine für die neuen fünften Klassen sind am 23., 24. und 27. Januar 2023, jeweils von 16 bis 19 Uhr (Termin kann online gebucht werden).