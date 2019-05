Kempen : Heinrich Schmitz baute für Bauhaus-Architekt Topoll

Kempen In Kempen gibt es weitere Gebäude im Bauhaus-Stil. In St. Hubert plante Topoll ein Gemeinde-Sporthaus.

Außerdem fanden sich im Niederrheinischen Tageblatt vom August und September 1928 zwei Berichte darüber, dass die Gemeinde St. Hubert damals plante, Topoll ein opulentes Gemeinde-Sporthaus errichten zu lassen – auf dem neuen Gemeindegrundstück an der Hauptstraße, das davor Eigentum der Boers-Maschinenfabrik war. Das Haus sollte nicht nur als Turn- und Badehalle dienen, es sollte auch Versammlungs- und Gesellschaftszimmer enthalten. 1929 wurde das Gebäude dann tatsächlich von Topoll gebaut – allerdings in abgespeckter Form als Sportlerheim, nicht mit einem Schwimmbad, sondern mit Wannenbädern. Trotzdem war das St. Huberter Haus damals eine der größten Sporthallen weit und breit. Das Geld für den Bau zog die Gemeinde, wie Heimatforscher Werner Bovenschen aus St. Hubert mitteilte, aus dem Verkauf des Hülser Bergs an die Stadt Krefeld, für den sie mehr als 300.000 Mark bekam. In den 1950er-Jahren wurde das Gebäude abgebrochen, nachdem dort die Weberei Lethen & von Zech untergebracht war.