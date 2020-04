Thema Corona : Ein Sommer ohne Veranstaltungen

Auf den beliebten Feierabendmarkt müssen die Kempener bis mindestens Ende August verzichten. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen/Grefrath Die Läden öffnen zwar am Montag, aber viele Einschränkungen bleiben bestehen.

Auch die Grefrather Einzelhändler sind heilfroh, wenn sie am Montag wieder ihre Geschäfte öffnen können. Die Geschäfte sind deutlich kleiner als 800 Quadratmeter – außer Möbel Wehnen, aber für Möbelmärkte gilt eine Sonderregelung, weil sie nicht in den Innenstädten liegen. Die Händler hätten in der Zwangspause über wenig Umsätze geklagt, sagt Eva Pomplun, Vorsitzende der Werbegemeinschaft „Grefrath InTakt“: „Das hält auf Dauer keiner durch.“ Grefrath sei schon genug gestraft, weil sämtliche Veranstaltungen bis Ende August ausfallen. Eva Pomplun hofft nun darauf, dass wenigstens das Herbstfest im September stattfinden kann.

Der Sportbetrieb ruht weiterhin bis zum 3. Mai – auf privaten und öffentlichen Sportanlagen, in Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen. Die Spielplätze, so steht es in der Verordnung, bleiben ebenfalls bis Mai geschlossen.

Das sonst so rege Vereinsleben in den Kommunen ruht weiterhin, Zusammenkünfte alle Art sind bis zum Mai strikt untersagt. Geschlossen bleiben ebenfalls alle Volkshochschulen, Musikschulen und sonstige Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich.

Auch die Kirchentüren bleiben geschlossen, Gläubige sind noch bis Mai auf Videomitschnitte im Internet angewiesen.

Alle Großveranstaltungen sind bekanntlich bis Ende August abgesagt worden. In Kempen sind folgende Veranstaltungen betroffen, von denen einige bereits vor Wochen abgesagt worden sind: der Fahrradflohmarkt und das Fest auf Gut Heimendahl im Mai, die St. Huberter Kendel-Night, das Bürgerfest im Hagelkreuz, der Altstadtlauf, die Kirmes und der Kindertrödelmarkt im Juni, der Niederrheinische Radwandertag und die Tönisberger Kirmes sowie die Feierabendmärkte von Mai bis August.