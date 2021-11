Buden, Glühwein und weihnachtliche Klänge in Grefrath : Gut besuchter Weihnachtszauber

Buden, Glühwein und weihnachtliche Klänge in Grefrath

20 Holzbuden und eine Musikbühne waren auf dem Marktplatz in Grefrath aufgebaut. Die Menschen kamen auch aus dem Umland. Foto: Norbert Prümen

Kemen Trotz 2G-Regel und gründlichen Einlasskontrollen kamen viele Besucher zum Weihnachtsmarkt nach Grefrath und stöberten in den 20 Buden.

Der Marktplatz in der Ortsmitte von Grefrath füllte sich von Stunde zu Stunde mit Besucherinnen und Besuchern. Nicht nur aus Grefrath, sondern auch aus der näheren und weiteren Umgebung, wo überall die Weihnachtsmärkte abgesagt werden mussten. Vor dem Einlass zum Markt hatte jeder seinen Impfausweis vorzulegen. Nicht stichprobenartig, sondern sehr gründlich wurden die Impfbescheinigungen durch ehrenamtliches Personal an drei Eingängen des Marktes eingescannt.

Bereits beim Betreten des Areals stiegen den Besuchern die weihnachtlichen Düfte von Glühwein, Gebäck und Bratwurst in die Nase. In rund 20 Holzbuden wurden die verschiedensten Weihnachtsgeschenke, Dekos, Selbstgebasteltes oder Gebackenes angeboten. Auch zwischen Marktplatz und St. Laurentiuskirche waren Stände mit Weihnachtsideen und Leckereien zu finden. In den Eingängen des Cyriakushauses stellten die kirchlichen Gruppen ihr Angebot auf dem Weihnachtsbasar aus. Auch eine Verlosung durch den Kolpingsverein Grefrath sollte nicht fehlen, deren Einnahmen einen guten Zweck zugeführt werden konnten.