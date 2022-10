Einkaufen in Kempen : Werbering Kempen verlost mehr als 18.000 Euro

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr stattfinden können“, sagt Werbering-Vorsitzender Armin Horst. Foto: Marc Schütz

Kempen In Kempen können Kunden beim Einkauf und beim Besuch von Cafés und Restaurants ab 2. November wieder Marken für die Weihnachtsverlosung sammeln. Zu gewinnen gibt es Werbering-Gutscheine – und als Hauptpreis 5000 Euro in bar.

In Kempen werden ab Mittwoch, 2. November, wieder die Weihnachtsmarken für die beliebte Weihnachtsverlosung ausgegeben. Darauf macht der Werbering Kempen aufmerksam. Einzelhändler und Gastronomen, die dem Werbering angeschlossen sind, geben die Märkchen beim Einkauf an die Kunden aus. Bis Dreikönig, 6. Januar, können Kunden die Märkchen sammeln, die Karten dazu gibt es ebenfalls in den beteiligten Geschäften. Insgesamt sind mehr als 18.000 Euro in der Verlosung.

Die befüllten Karten können Kunden in den beteiligten Geschäften abgeben oder im Briefkasten am Büro des Werberings an der Neustraße 5-6 einwerfen. Bei sechs öffentlichen Ziehungen im Werbering-Büro werden jeweils 40 Einkaufs- und Verzehrgutscheine im Wert von je 30 Euro verlost – die Ziehungen finden am 18. November, 25. November, 2. Dezember, 9. Dezember, 16. Dezember und 23. Dezember statt. Ob er gewonnen hat, erfährt der Kunde durch Aushänge in den Geschäften oder über die Internetseite www.werbering-kempen.de. Anfang Januar folgt die Hauptziehung. Verlost wird Bargeld: Der Hauptpreis ist mit 5000 Euro dotiert, der Zweitplatzierte erhält 2000 Euro, der Drittplatzierte 1000 Euro, zudem werden 100 Werbering-Gutscheine über 30 Euro verlost.

Waren in den vergangenen Jahren stets auch viele Kunden aus dem Ruhrgebiet dabei, gaben zuletzt überwiegend Einkäufer aus Kempen und Umgebung ihre Karten in die Verlosung, berichtet Werbering-Chef Armin Horst. Das habe wohl auch daran gelegen, dass die Weihnachtsmärkte ausfielen, deshalb weniger Kunden aus dem weiteren Umland nach Kempen kamen. Das soll sich nun wieder ändern: Nach den jüngsten Gesprächen mit dem Kempener Ordnungsamt sei man sehr zuversichtlich, dass die Märkte in diesem Jahr stattfinden können.

(biro)