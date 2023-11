Was Besucher wissen müssen Kempener Weihnachtsmarkt startet am Freitag

Die Kempener Altstadt ist gewiss nicht arm an Veranstaltungen, die zahlreiche Menschen anlocken – der Weihnachtsmarkt, auch „Markt der Sterne“ genannt, ist aber zweifellos der Höhepunkt im Jahr – „und einer der schönsten und vielseitigsten in ganz NRW“, so der Kempener Werbering. „Wie der Buttermarkt unter den funkelnden Sternen in den Bäumen leuchtet und wie die gesamte Innenstadt illuminiert ist, wie es nach Zimt und Glühwein duftet, das ist immer wieder ein Highlight“, sagt Armin Horst, Vorsitzender des Werberings Kempen. Nun ist es bald wieder so weit: Am Freitag, 24. November, um 18 Uhr werden Armin Horst und Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) den „Markt der Sterne“ beim Anglühen auf dem Buttermarkt offiziell eröffnen.