Familiäre Atmosphäre in St. Hubert Was beim Weihnachtsmarkt in St. Hubert geboten wird

Rund um die Pfarrkirche St. Hubertus wird am Sonntag, 11. Dezember, ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut. Von 11 bis 18 Uhr bieten große und kleine St. Huberter dort auf der Bühne ein abwechslungsreiches Programm. Zur Eröffnung des Marktes durch den Vorsitzenden des Werbe- und Bürgerrings St. Hubert, Wolfgang Büscher, und Kempens Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos) werden um 11 Uhr zunächst die drei Hauptgewinner der Kendelkaart-Auslosung bekanntgegeben – der erste Preis ist mit 750 Euro, der zweite mit 500 Euro, der dritte mit 250 Euro dotiert. Ausgegeben werden die Preise in Hubertis; die öffentliche Ziehung der Gewinner findet am Freitag, 9. Dezember, in der Sparkasse statt.