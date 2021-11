Händler sagen ab : „Weihnachtsmarkt light“ in Kempen abgesagt

Kempen Corona-bedingt gibt es in diesem Jahr in Kempen keinen großen „Markt der Sterne“ – und auch keinen kleinen „Weihnachtsmarkt light“. Warum der Markt nun ganz ausfällt.

In Kempen wird es in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt geben, auch keinen „Weihnachtsmarkt light“. Noch am Mittwoch hatten Bürgermeister Christoph Dellmans (parteilos), Vertreter des Werberings und der Agentur X-Dream-Events die Planung für einen Markt in kleinerer Form vorgestellt. Am Donnerstag kam nun die Absage. Ob der verkaufsoffene Sonntag am dritten Advent vor diesem Hintergrund stattfinden kann, ist noch unklar.