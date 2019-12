Verkehrsverein Kempen : „Glühwein spezial“ beim Weihnachtskabarett serviert

Kempen Kabarettist Matthias Reiter begeisterte am Samstagabend die rund 200 Gäste des Verkehrsvereins.

Kabarett und Comedy gehen mittlerweile zu jeder Jahreszeit. Einen frech-satirischen Blick auf die besinnlichste Zeit des Jahres bot der aus Oberhausen stammende Musik-Kabarettist Matthias Reuter am Samstagabend den rund 200 Gästen des Verkehrsvereins Kempen im Konferenzloft an der Wiesenstraße in Kempen. In seinem speziell auf die Weihnachtszeit zugeschnittenen Programm „Glühwein Spezial!“ nahm der 43-Jährige so manch Absonderliches in seinen Blick, den Blick eines Kindes aus dem Ruhrgebiet, wie immer wieder durchschimmerte.

Die Weihnachtsfeier des Verkehrsvereins Kempen gibt es seit sechs Jahr. Die meisten Karten würden „unter der Hand“ verkauft, erzählt Vorsitzender Jürgen Hamelmann. Dabei gingen die meisten Karten an Mitglieder des Vereins, nur wenige Restkarten blieben für den freien Verkauf. Das spricht für die Beliebtheit der Veranstaltung, die erstmals in den Räumen des Konferenzlofts an der Wiesenstraße 4 in Kempen stattfanden. Zum festen Ablauf des Abends gehören das Glühweintrinken zur Einstimmung und ein deftiges niederrheinisches Essen. Auch der Besuch des Nikolauses in Gestalt von Walter Simon samt Gefolge ist fester Brauch. „Wir wollen das Leben in Kempen noch schöner machen, Leute zusammenführen“, sagt Hamelmann. In den vergangenen beiden Jahren hatte die Feier auf Gut Heimendahl stattgefunden. Dort sei es von der Atmosphäre allerdings noch uriger gewesen, befand eine Besucherin – wenn auch weniger gut geheizt.