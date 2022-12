Alle Termine zum Durchklicken Gottesdienste an Weihnachten – Die Termine

Evangelische Kirchengemeinde Anrath/Vorst

Heiligabend: 14.30 bis 15.30 Uhr in Vorst, Familiengottesdienst mit Diakonin Alexandra Thevissen mit einem Schattenspiel der Konfirmanden. 15.30 bis 16.30 Uhr, Familiengottesdienst in Anrath – Einlass nur mit Eintrittskarte. Alle Eintrittskarten sind vergeben! 16 bis 17 Uhr, Christvesper in Vorst mit Prädikant Wolfgang Lahn. 17.30 bis 18.30 Uhr, Christvesper in Anrath mit Pfarrer Martin Gohlke und dem Posaunenchor.

Erster Weihnachtstag: 9.30 bis 10.30 Uhr, Gottesdienst in Vorst mit Pfarrer Martin Gohlke und Abendmahl (Intinctio). 10.45 bis 11.45 Uhr, Gottesdienst in Anrath mit Pfarrer Martin Gohlke und Abendmahl (Intinctio).

Zweiter Weihnachtstag: 10.45 bis 11.45 Uhr, Gottesdienst in Anrath mit Prädikant Wolfgang Lahn.