Weihnachtsbeleuchtung in St. Hubert : Linke und ÖDP weisen Kritik des Werberings zurück

Die Weihnachtsbeleuchtung In St. Hubert besteht in diesem Jahr nur aus einigen Lichterketten auf der Aldekerker Straße. Foto: Norbert Prümen

St. Hubert Die Weihnachtsbeleuchtung in St. Hubert fällt diesmal spärlich aus. Grund ist fehlendes Geld. Warum - darüber streiten sich die Geister.

Die gemeinsame Fraktion der Linken und der ÖDP im Kempener Stadtrat weist die Vorwürfe des Werbe- und Bürgerrings St. Hubert, Verwaltung und Politik würden keine Fördermittel zur Neuanschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung bereitstellen, entschieden zurück. Vielmehr sei es so, „dass seit zwei Jahren im Haushalt Mittel in Höhe von 25.000 Euro für die Weihnachtsbeleuchtung zur Verfügung stehen“, so die Fraktion. Hinzu kämen aktuell 500.000 Euro Fördergelder des Landes für die Belebung der Innenstädte zur Abfederung der Corona-Folgen in den Haushalt. Auch dieses Geld sei für Weihnachtsbeleuchtung einsetzbar.