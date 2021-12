Kempener Werbering klagt über Vandalismus bei Nacht : Immer wieder Weihnachtsbäume beschädigt

Kempen Der Kempener Werbering beklagt, dass immer wieder die 180 Weihnachtsbäume in der Innenstadt beschädigt werden. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern sorgt auch für zusätzliche Kosten.

Für Armin Horst und die Kempener Händler ist der nächtliche Vandalismus natürlich ein Ärgernis. Mehrmals die Woche gebe es Beschädigungen an der innenstädtlichen Weihnachtsdekoration, zum Beispiel in der Nacht zu Mittwoch und in der darauffolgenden zu Donnerstag. „Ich frage mich und die, die dafür verantwortlich sind: Muss das denn wirklich sein, so eine schöne Dekoration zu zerstören?“ Immer wieder richteten seine Kollegen und er die Bäumchen wieder her.