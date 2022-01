Abschmücken und kürzen : So werden in Grefrath und Kempen die Bäume abgeholt

Grefrath/Kempen Wer sich zu Beginn des neuen Jahres vom Weihnachtsbaum trennen möchte, hat in Grefrath und Kempen mehrere Möglichkeiten. Auch im Garten sind Tannenzweige noch nützlich.

Die Entsorgungsunternehmen geben über die Abfallkalender bekannt, wann die Bäume geholt werden. Das Entsorgungsunternehmen Schoenmackers etwa kündigt für Kempen die Tannenbaum-Abfuhr für Freitag, 7. Januar, für die Bezirke 1 bis 3, für Montag, 10. Januar, für die Bezirke 4 bis 6 an. Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) holt in Grefrath am Samstag, 8. Januar, die Bäume. Sie sollten auf anderthalb Meter Länge gekürzt werden und natürlich abgeschmückt sein.

Mancherorts bieten auch die Messdiener eine Abholung an. In Kempen kümmerte sich beispielsweise in den vergangenen Jahren die Leiterrunde der Messdiener von St. Josef darum – Bürger gaben ihnen dafür eine kleine Spende für das Aidswaisenhaus in Okatana/Namibia und für die Messdienerarbeit vor Ort. Nachdem die Tannenbaumaktion schon im vergangenen Jahr corona-bedingt ausfiel, musste sie nun erneut abgesagt werden – für die Bäume fehlte den Messdienern eine Entsorgungsmöglichkeit. Für das kommende Jahr hoffen die Messdiener, die Aktion wieder durchführen zu können. In Grefrath bietet die Messdienergemeinschaft Grefrath/Vinkrath eine Tannenbaumabholung für eine Spende an. Für die Abholung am Samstag, 8. Januar, mussten sich Bürger schon anmelden, einen zweiten Termin gibt es für diejenigen, die den Baum traditionell bis Mariä Lichtmess stehenlassen, am Samstag, 5. Februar, ab 7 Uhr. Wer die Abholung wünscht, schickt eine E-Mail an tannenbaum@st-benedikt-grefrath.de.