Lions Club organisiert „Swinging Christmas“ : Weihnachtliches Jazzkonzert im Kempener Kolpinghaus

Solokünstler Konstantin Reinfeld tritt in Kempen auf. Foto: Oliver Frederic Kern

Kempen Der Lions Club Kempen lädt am Samstag, 27. November, zum siebten Mal zum Weihnachtskonzert „Swinging Christmas“. Karten sind bald erhältlich.

Ab 20 Uhr spielen neben der Kempen Big Band die Solokünstler Konstantin Reinfeld an der Mundharmonika mit Billy Test als Jazz-Pianist sowie der Nachwuchssänger Ilyas Adjana. Konstantin Reinfeld muss man den meisten Kempenern vermutlich nicht vorstellen: Bereits bei seinem Premiereauftritt bei Swinging Christmas im Jahr 2016 begeisterte der Künstler mit seinem Mundharmonikaspiel. Seinen ersten Auftritt hatte er vor elf Jahren im Rahmen der Frankfurter Musikmesse. Sein Spiel nur dem Jazz zuzuordnen, würde seinem Repertoire nicht gerecht. Die Übergänge in seinen Kompositionen sind fließend und gehen häufig in Klassik und Filmmusik über. 2019 ist Reinfeld für sein Debütalbum mit dem Opus Klassik ausgezeichnet worden.