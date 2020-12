Löschzug Schmalbroich : Weihnachtliche Dekoration für Feuerwehrgerätehaus

Ob gemalt, geritzt, geklebt oder ausgeschnitten – die Gestaltung wurde jedem selbst überlassen. Foto: Löschzug Schmalbroich

Schmalbroich Teamgeist spiegelt sich in Zeiten der Corona-Pandemie am Feuerwehrgerätehaus in Schmalbroich wieder. Die Front des Gebäudes strahlt dank des Einsatzes der Mitglieder des Löschzuges Schmalbroich in einer weihnachtlichen Dekoration.

Die Idee zu dem Ganzen hatte Löschzugführer Norbert Eidner. Da aufgrund der Corona-Beschränkungen zurzeit nur Einsätze gefahren werden und keine Ausbildungsdienste stattfinden können, verschickte er Anfang November eine Videobotschaft an seine Mannschaft.

Alle aktiven Mitglieder des Löschzuges sollten doch ein weihnachtliches Fensterbild basteln. Ob gemalt, geritzt, geklebt oder ausgeschnitten – die Gestaltung wurde jedem selbst überlassen.

Pünktlich zum Ersten Advent wurden die Kunstwerke unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen in die Fenster gehängt, und sie verleihen seitdem dem Gerätehaus ein weihnachtliches Ambiente. Ab 17 Uhr geht jeden Tag die Beleuchtung an. Es lohnt sich also, einmal vorbeizuschauen.

(tre)