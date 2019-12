Weihnachten 2019: Siedlergemeinschaft Kamperlings : Zusammenhalt in der Nachbarschaft

Kempen Im Kempener Stadtbezirk Kamperlings ist das Gemeinschaftsgefühl sehr ausgeprägt. Auch die Siedlergemeinschaft sorgt dafür.

„Was ich richtig toll finde ist, dass wir so megamäßig aufeinander aufpassen“, erzählt Manuela Seria. Seit zehn Jahren wohnt die 53-Jährige mit ihrer Familie in Kamperlings, einem Siedlungsgebiet aus den 1930er-Jahren im Kempener Süden. Die Straße „An der Flöth“ wird auch „die Champs Elysees“ von Kamperlings genannt. Die Bebauung ist noch relativ ursprünglich erhalten. Kleine Doppelhaushälften stehen auf großen Grundstücken. Hecken und Zäune sind niedrig, der Blick auf die Häuser ist frei. „Ich kenne die Straße hoch und runter. Jeder hat auf den anderen ein Auge, man sieht sofort, wenn sich da was verändert.“ So wie letztens, als im Haus gegenüber morgens das Licht brannte, obwohl alle Autos weg waren. Ein Anruf bei der Nachbarin, die Sorge war unbegründet.

Horrorszenarien von Menschen, die tagelang hilflos in ihren Wohnungen liegen, sind hier nicht vorstellbar. „Wenn wir in Urlaub fahren, melden wir uns ab“, erzählt Manuela Seria. „Da wissen dann alle Bescheid“ – und gucken noch ein bisschen besser hin. Bei „seltsamen“ Anrufen von möglichen Trickbetrügern informieren sich die Menschen sofort. Das erhöht das allgemeine Sicherheitsgefühl, gerade für ältere Menschen.

Offiziellen Besuch von der Nachbarschaft gibt es bei runden Geburtstagen, aber auch wenn jemand im Krankenhaus liegt. Man kommt immer wieder zusammen. Vor Weihnachten etwa wird auf dem Dorfplatz ein Tannenbaum aufgestellt und geschmückt. Bei Hochzeiten wird gekränzt. „So wie früher“, erzählt Manuela. „Eine Familie in der Nachbarschaft hütet die Rosendrehmaschine.“ Sie erinnert sich an die Goldhochzeit ihrer Eltern vor einigen Jahren. Das sei schon „großartig“ gewesen.

Einen formalen Überbau hat diese Nachbarschaft in der Siedlergemeinschaft Kamperlings. Den Verein – „nicht eingetragen“ – wie der Vorstand betont, gibt es seit 1934. Damals bauten die ersten Siedler ihre Häuser auf ehemaligem Acker­land. In Eigenbau und mit viel Nachbarschaftshilfe. Die Grundstücke waren günstig. Auflage war die Selbstversorgung, meist durch etwas Landwirtschaft und eine kleine Viehhaltung. Vielleicht wurden hier die Wurzeln für die bis heute andauernde solidarische Grundhaltung gelegt. Der Verein, dem etwa 100 Familien angehören, wird geleitet von Christian Gehlen.

„Das Herz von Kamperlings“ ist die Kneipe an der Ecke Lindenweg/Kamperlingsweg. In „Anjas Eck“ trifft man sich mal eben auf ein Bierchen an der Theke. Viele Feste finden hier statt, Familienfeiern oder der alljährliche Weihnachtskaffee für Senioren mit integrierter Nikolausfeier für die Kinder. Inhaberin Anja Gerlings ist der menschliche Mittelpunkt. „Die Anja weiß alles“, sagt Fritz Müller. Der 78-Jährige ist ein Kamperlingser Urgestein. Seine Eltern gehörten zu den ersten Siedlern. Dietmar Litzenrath wurde 1959 in Kamperlings geboren. Wegziehen würde er nie. „Hier hilft einer dem anderen“, erzählt er. Und dass, wenn er in Urlaub fährt, die Nachbarn ein Auge auf seine 85-jährige Mutter haben. Erik Skutnik ist im Vorstand der Siedlergemeinschaft aktiv: „Wir versuchen die Leute zusammenzuhalten. Hier klappt das noch“, sagt er.