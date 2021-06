Hilfsaktion für behindertes Kind aus St. Hubert : Wehrleute sammeln weiter Spenden für Maximilian

St. Hubert Viele Feuerwehrleute aus der Region unterstützen die Spendenaktion für den siebenjährigen Maximilian aus St. Hubert: Das Kind ist nach einer Enzephalitis im Alter von zwei Jahren schwerbehindert und auf einen Rollstuhl angewiesen. Ein Aufzug soll helfen.

Große Unterstützung erhält die Familie durch viele Wehrleute aus dem Umland. So richtete der Förderverein des Löschzugs Kempen bei der Volksbank Kempen-Grefrath ein Spendenkonto ein, auf dem knapp 10.000 Euro eingegangen sind. Der Löschzug Schmalbroich sammelte in den eigenen Reihen 750 Euro. Für Sonntag, 27. Juni, 13 Uhr, planen die zweite Mannschaft des TuS St. Hubert und die Mannschaft der Berufsfeuerwehr Florawache 09 Crefeld eine Benefizspiel an der Stendener Straße. Zudem gibt es am 22. Oktober einen Abend mit dem Feuerwehr-Kabarettisten Günter Nuth. Der Eintritt kostet 20 Euro, der Erlös ist für Maximilian bestimmt. Reservierungen nimmt der Förderverein des Löschzugs, Michael Nagels, entgegen per E-Mail: [email protected]