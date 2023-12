Überörtliche Hilfe Wehrleute aus dem Kreis Viersen sichern Deich in Oberhausen

Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Grefrath, Kempen, Niederkrüchten, Schwalmtal, Viersen und Willich haben am Samstag vor Heiligabend dazu beigetragen, den Ruhrdeich in Oberhausen zu sichern. Der Dauerregen hatte in den vergangenen Tagen die Pegel an vielen Flüssen in Nordrhein-Westfalen ansteigen lassen, in Oberhausen waren dadurch Teile des Ruhrdeichs aufgeweicht.