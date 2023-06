Sommer in Grefrath, Kempen und Willich Freibäder zählen Tausende Besucher

Wer an den heißen Tagen baden gehen möchte, der hat besonders in den frühen Morgenstunden das Bad für sich. So können Frühschwimmer beispielsweise dienstags bis freitags von 6.30 Uhr bis 8 Uhr das Aquasol in Kempen für einen reduzierten Preis besuchen. Genutzt werde das Angebot derzeit gerne, berichtet Lotz, und zwar nicht nur von den bekannten Gesichtern, sondern auch von neuen aus verschiedenen Altersklassen. Unter der Woche kommen nach Schulschluss sowie nach Feierabend viele Besucher, in den Ferien sowie am Wochenende verzeichne das Schwimmbad besonders gegen 11 bis 12 Uhr einen hohen Andrang. Ähnlich sei es in den anderen Bädern. Für das Grefrather Freibad an der Dorenburg empfiehlt sich der morgendliche Besuch ab 9.30 Uhr, bevor gegen Mittag viele Besucher nachrücken. Ruhiger wird es auch abends ab etwa 18 Uhr.