Königshütte-See in Kempen : Wassersportler sind für eine Legalisierung des Badebetriebs

Am Montagabend hielt sich diese Gruppe illegal auf dem Gelände des Königshütte-Sees auf und grillte am Ufer. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Mit dem angekündigten warmen Wochenende wird es am Königshütte-See wieder hoch hergehen. Die Mitglieder des Segel-Surf-Clubs drängen auf eine Lösung.

Würde man zum Fernglas greifen und es vom Anleger des Segel-Surf-Clubs Kempen (SSCK) aus genau in die schräg gegenüberliegende Ecke vom Königshütte-See halten, dann dürfte dort eigentlich nichts zu sehen sein als ein leerer Strand und Natur. Bei kühlerem Sommerwetter mag dies auch der Fall sein, aber nicht bei hochsommerlichem Wetter. Dann bevölkern – wie mehrfach berichtet – illegale Badegäste die Ufer des ehemaligen Baggersees. Im Landschaftsschutzgebiet der früheren Auskiesung der Firma Klösters halten sich Menschen auf, die anscheinend nicht verstehen wollen, dass dort Baden verboten ist.

Der illegale Badespaß samt dem ebenfalls illegalen Parken ist aber nicht das einzige Problem. Ein noch viel größeres Problem ist der Müll, den diese Menschen dort hinterlassen. Denn was sie mitgebracht haben, kann auf dem Rückweg anscheinend nicht mehr mitgenommen werden. Das gilt nicht nur für Getränke- und Imbissverpackungen, sondern auch für Grills, Bekleidungsstücke sowie Badeutensilien von Sonnencreme bis Strandlaken. Und genau dieser Müll ruft den SSCK auf den Plan. „Wenn wir Ostwind haben, fliegt uns insbesondere der Plastikmüll in den See und wird über das Wasser bis zu unserem gegenüberliegenden Ufer herangetrieben. Wir möchten keinen Wassersport in einer Müllhalde betreiben“, sagt Robert Meijsen vom Vorstand des Vereins.

Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Vereinsmitglieder aufs Wasser gehen und die Hinterlassenschaften anderer Menschen auf dem Wasser und am Strand einsammeln. „Drei Müllsäcke auf einmal sind keine Seltenheit“, berichtet Bernd Häckel. Ihm selber ist unverständlich, wie ein Aufenthalt am Wasser in Müllmengen Spaß machen kann. Den Müll entsorgt der SSCK auf eigene Kosten. Dies sei kein Dauerzustand, kritisieren die Wassersportler. Sie kritisieren auch, dass die zuständigen Behörden das Problem nicht in den Griff bekommen.

Beim Sportverein hat man sich indes Gedanken über die Problematik gemacht, die nicht nur von Müll geprägt ist, sondern auch von der Tatsache, dass Menschen das Gelände zudem auch als wilde Toilette nutzen. „Wir denken, eine einzig funktionierende Lösung wäre es, einen Teilbereich zum Baden freizugeben und zwar mit Eintritt, Aufsicht, sanitären Anlagen, Mülleimern und der Möglichkeit des legalen Parkens“, sagt Häckel. Die Wassersportler sind sich sicher, dass diesen renitenten illegalen Badegästen nicht anders beizukommen ist. „Uns ist zu Ohren gekommen, dass ein eingesetzter Wachdienst, der dem illegalen Baden Einhalt gebieten sollte, massiv bedroht worden sein soll. Strafverfolgungen verlaufen indes im Sande, und über Knöllchen in Sachen falsches Parken lachen diese Leute doch nur“, sagt Meijsen.