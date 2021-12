Welche Praxen in Kempen, Willich, Tönisvorst bald impfen wollen : Was Zahnärzte und Tierärzte zur Impferlaubnis sagen

Kreis Viersen Tier- und Zahnärzte dürfen künftig gegen Corona impfen. Manche signalisieren Bereitschaft, andere können sich nicht vorstellen, Impftermine in den Praxisbetrieb zu integrieren. Und vorher ist ja noch die Frage der Haftung zu klären.

Noch diese Woche soll das Infektionsschutzgesetz der neuen Bundesregierung verabschiedet werden und unter anderem Tempo in die Impfkampagne bringen: Neben Apothekern sollen auch Zahnärzte und Tierärzte künftig Impfungen gegen das Coronavirus in ihren Praxen anbieten oder sich bei mobilen Impfteams und im Impfzentrum miteinbringen dürfen.

Fragt man bei den Zahnärzten in Kempen, Willich und Tönisvorst nach, ob Bereitschaft bestünde, so ist bei vielen Zurückhaltung zu spüren. Einige sind genervt, weil schon seit vielen Tagen das Telefon pausenlos klingelt und Menschen nach einem Impftermin fragen. „Es ist nicht möglich, das Impfen in den Praxisbetrieb zu integrieren. Die Behandlungszimmer sind voll. Wie will man die Wartezeiten organisieren“, heißt es von einer Zahnarztpraxis aus Kempen und von einer Praxis aus Willich: „Wir sagen den Patienten aktuell ab. Das lässt sich logistisch und zeitlich gar nicht umsetzen.“ Aber es gibt auch Zahnärzte, die vorhaben, mitzuimpfen.