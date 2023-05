Freilichtmuseum in Grefrath Was man zur Pflanzenschau „Gartenleben“ wissen muss

Adresse, Parken und ÖPNV

Veranstaltungsort ist das Niederrheinische Freilichtmuseum, Am Freilichtmuseum 1 in 47929 Grefrath. Ins Navigationssystem sollte man Stadionstraße 145 eingeben. Parkplätze gibt es in unmittelbarer Nähe am Eislaufstadion/Schwimmbad. Wer mit dem Bus kommen möchte, kann die Linien 019 und 062 bis zur Haltestelle „Eissportzentrum“ nehmen.