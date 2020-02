Spielplätze in Kempen : Was Kinder wirklich wollen

info

Kempen Für das gesamte Stadtgebiet Kempen sind insgesamt 16 Termine vorgesehen. In Kempen sind die sieben Streifzüge mit dem Planungsbüro „Stadtkinder“ bereits abgeschlossen.

Stadtteile In St. Hubert laufen die sechs Streifzüge derzeit, in Tönisberg stehen sie in den nächsten Tagen an, dort sind drei Streifzüge geplant. Es sind jeweils separate Gänge mit Kindern, Jugendlichen und Senioren.