Freizeit gemeinsam gestalten Was Kempen für aktive Senioren bietet

ZWAR2018 Zwischen Arbeit und Ruhestand nennt sich eine Gruppierung in St. Hubert. „Nein, wir sind kein Verein und haben keinen Vorstand, wir erheben keine Mitgliedsbeiträge und duzen uns alle untereinander“, sagt Heinz Barth, der sich um die Internetseite der Gruppe kümmert, damit alle immer informiert sind. „ZWAR“ wurde auf Initiative des Landes NRW 2018 ins Leben gerufen. Das Land informierte Städte und Gemeinden über das Projekt, und in Kempen griff man die Anregung auf. Eine Mitarbeiterin der Stadt hielt ein Jahr lang die Fäden in der Hand, bis die Gruppierung in St. Hubert auf eigenen Füßen stehen konnte. Die Gruppen können das Dr.-Karl-Rudolph-Haus für ihre Aktivitäten und Basistreffen kostenfrei nutzen. So treffen sich Menschen ab 55 zum gemeinsamen Sport, zum gemeinsamen Kochen, Wandern oder Spielen in zwangloser Atmosphäre, debattieren in Gesprächsrunden über Politik, lernen Englisch durch Konversation. „Zum Stamm unsere Aktiven gehören rund 80 Leute, die sich in Gruppen und zum Sommerfest zusammenfinden und Kontakte pflegen. www.zwar2018.de.