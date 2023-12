Krippenspiel, Christmette, Festmesse Weihnachten in der GdG Kempen-Tönisvorst

Den Anfang macht St. Godehard in Vorst mit der sogenannten Kleinkinderverkündigung: Der Wortgottesdienst beginnt um 14.30 Uhr. In St. Marien in Kempen findet ab 15 Uhr das Krippengebet, ein kleiner spiritueller Impuls für Familien, auf dem Kirchplatz statt. Es wird um 15.30 Uhr sowie um 16 Uhr wiederholt. Um 15 Uhr beginnt in St. Cornelius (St. Tönis) die Kinderkirche mit Krippenfeier. Ähnliche Wortgottesdienste fangen um 15.30 Uhr sowohl in St. Hubertus (St. Hubert) als auch in St. Josef (Kempen) an. Um 17 Uhr ist Wortgottesfeier mit Kommunion in Christ-König (Kempen).