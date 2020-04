Verwaltung : Grefrath: Keine Fristen verpassen

Grefrath Dringende Entscheidungen trifft zurzeit die Bürgermeisterrunde. Davon kann viel Geld abhängen. Weder Rat noch Ausschüsse halten Sitzungen ab. Homeoffice ist selten in der Grefrather Verwaltung.

Die Grefrather zeigen angesichts der Corona-Krise große Disziplin. Diesen Eindruck hat Bürgermeister Manfred Lommetz, der die Szenerie genau beobachtet. Die Arbeit im Rathaus hat sich in diesen Tagen aber sehr verändert. Publikumsverkehr gibt es keinen, das Rathaus ist geschlossen. Die Welt dreht sich momentan halt langsamer, nicht nur in Grefrath.

Während in vielen Firmen die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, ist das bei der Grefrather Gemeindeverwaltung nicht an der Tagesordnung. „Grundsätzlich sind wir offen für Homeoffice“, sagt Lommetz, „aber wir haben Probleme mit dem Equipment.“ Seitens des Rechenzentrums gibt es Bedenken, wenn Mitarbeiter ihren eigenen PC oder ihren eigenen Laptop für dienstliche Belange nutzen. Die Gefahr vor (virtuellen) Viren ist groß.

Natürlich müssen auch in diesen Tagen wichtige Entscheidungen getroffen werden, es tagen jedoch weder Ausschüsse noch der Gemeinderat. Am vergangenen Donnerstag beispielsweise hätte eine Ratssitzung stattfinden sollen, die aber wie alle anderen öffentlichen Versammlungen abgesagt worden ist. Stattdessen traf man sich in kleinem Kreis, in der so genannten Bürgermeisterrunde. Um der Abstandsregelung Genüge zu leisten, war die Teilnehmerzahl gering: je zwei Vertreter von CDU und SPD, je einer von Grünen und FDP sowie drei Vertreter der Verwaltung waren dabei.